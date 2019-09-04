Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как готовится к контрольным прокатам сборной России.

Сейчас спортсменка находится в подмосковном Новогорске. На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала историю с тренировочной базы.

Напомним, контрольные прокаты будут проходить в Москве на малой арене «Лужников». Короткая программа состоится в субботу, 7 сентября, произвольная — на следующий день. Фигуристы представят зрителям новые программы, с которыми будут выступать в новом соревновательном сезоне.

Ранее Медведева сообщила, что её тренер Брайан Орсер не сможет присутствовать в первый день мероприятия, он прилетит в Москву лишь на произвольную программу.