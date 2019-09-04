В Челябинске завершился второй период хоккейного матча между «Трактором» и петербургским СКА. Команды ушли на второй перерыв при равном счёте 3:3.

Армейцы выиграли первый период со счётом 1:0, однако затем пропустил две шайбы за тридцать секунд. В стартовой двадцатиминутке автором гола стал Владимир Ткачев. После перерыва нападающий «Трактора» Лукаш Седлак сравнял счёт, а спустя тридцать секунд Эндрю Кейлоф вывел челябинскую команду вперед.

Затем Кристиан Томас увеличил преимущество хозяев до двух шайб, но сохранить результат до конца периода не удалось. Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол, спустя 20 секунд армейцы сравняли счёт благодаря точному броску Йори Лехтеря.