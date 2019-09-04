Российский теннисист Даниил Медведев дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, где встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым. Аналитики букмекерских контор определили шансы россиянина выиграть турнир.

Участники второго полуфинала пока не определились: сегодня Гаэль Монфис сыграет с Маттео Берреттини, ночью Диего Шварцман встретится с Рафаэлем Надалем. Победители этих матчей сформируют пару на полуфинал.

По мнению аналитиков, основным фаворитом турнира является Надаль: если он победит в финале, сыграет коэффициент 1.32, что соответствует 65% вероятности. Триумф Медведева оценивается коэффициентом 6.00 — это 14%.

Шансы остальных теннисистов, по мнению букмекеров, значительно ниже. Только на Димитрова ставят 12% болельщиков. Монфис, Шварцман и Берреттини имеют 9% на троих.