Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, на чем, по его мнению, стоит сконцентрироваться команде в оставшейся части сезона.

Гонщик отметил, что на предыдущем этапе Гран-при в Бельгии погода сыграла на руку «Торо Россо», но надеяться на подобные условия постоянно нельзя. «Если мы хотим получать больше очков, то нам нужно разбираться с квалификационным темпом», — заявил Квят, слова которого приводит Motorsport-Total.

По мнению пилота, команда не сможет побороться за четвертое место в Кубке конструкторов. «Нам нужно сфокусироваться на своих выступлениях и думать о каждой гонке отдельно, а не о позиции в Кубке конструкторов», — сказал россиянин.

Сейчас «Торо Россо» идет на пятом месте, уступая «Макларену» 31 очко.