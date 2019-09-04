Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, какой гонорар получил россиянин Александр Поветкин за бой с британцем Хьюи Фьюри.

«У него гонорар за бой составил $300 тыс. Эта цифра ниже среднего для него», — сказал Рябинский, слова которого приводит РБК. Он пояснил, что гонорар получился не очень большим, потому что бой был восстановительным. За свой следующий поединок Поветкин должен получить значительно больше.

Рябинский отметил, что следующий бой с участием россиянина может состояться уже в этом году. Если же организовать его не удастся, то поединок пройдет в первой половине 2020-го года. «Мы хотели бы договориться о бое с Тайсоном Фьюри. Эти переговоры уже идут, но результатов пока нет», — сказал Рябинский.