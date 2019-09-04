Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о разнице менталитетов в Канаде и Японии.

По словам спортсменки, в Канаде ей как-то задали вопрос о том, ходят ли медведи по улицам в России. «Да, эта байка еще жива!» — сказала Медведева, слова которой приводит «Команда России».

Фигуристка отметила, что жители Японии сильно отличаются в этом плане. «В Японии не спрашивают про Россию. Нужно понимать менталитет японцев — дело не в том, что им неинтересно, они безумно тактичные во всех смыслах люди», — объяснила Медведева.

Напомним, фигуристка живёт и тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Медведева уехала из России после того, как завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. До этого спортсменка тренировалась в Москве в группе Этери Тутберидзе.