В Челябинске завершился матч между «Трактором» и СКА. Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу в овертайме.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 3:3. Первая шайба была заброшена в стартовом игровом отрезке, отличился Владимир Ткачев. Второй период получился наиболее богатым на события: команды забили сразу пять голов.

Сначала нападающий «Трактора» Лукаш Седлак сравнял счёт, затем спустя тридцать секунд Эндрю Кейлоф вывел челябинскую команду вперед. Кристиан Томас увеличил преимущество хозяев до двух шайб, но сохранить результат до конца периода не удалось. Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол, спустя 20 секунд армейцы сравняли счёт благодаря точному броску Йори Лехтеря.

Третий период прошел без заброшенных шайб. Автором решающего гола в овертайме стал Сергей Плотников.