Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале US Open. В четвертьфинальном матче Димитров обыграл Роджера Федерера, Медведев — Стэна Вавринку.

Димитров обратил внимание на то, что Медведев на протяжении всего лета был сосредоточен на своей игре и очень уверен в себе. При этом болгарин признался, что не следил за матчами Медведева внимательно, поэтому видел не так много игр.

«Очевидно, он всё делает правильно. Опять же, это не будет простой матч. Меня ждёт хороший день, мы снова в пути», — заявил теннисист, слова которого приводит официальный сайт US Open.

Напомним, Медведев впервые в карьере оказался в полуфинале турнира «Большого шлема». Однако букмекеры считают, что он не сможет одержать победу в финале.