Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар эмоционально отреагировал на то, что его трансфер в «Барселону» не состоялся.

Как сообщает в своём «твиттере» El Chiringuito, представители «Барселоны» сообщили о несостоявшемся трансфере по телефону. Они позвонили Неймару в субботу утром, 31 августа. Узнав, что «ПСЖ» отклонил последнее предложение «сине-гранатовых», бразилец расплакался прямо во время разговора.

Напомним, ранее в «Барселоне» заявляли, что не имеют финансовых возможностей, позволяющих приобрести Неймара за ту сумму, которую требует «ПСЖ». Каталонцы хотели включить в сделку своих игроков, но парижане рассчитывали получить всю сумму в денежном эквиваленте.

Также сообщалось, что Неймар собирается взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые ему не выплатили в качестве бонусов.