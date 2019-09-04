В Абу-Даби состоится поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. По мнению аналитиков, в этот день россиянин может устроить стычку с ирландцем Конором Макгрегором.

Хабиб и Конор встречались в октагоне почти год назад, в прошлом октябре. Нурмагомедов одержал досрочную победу, затем соперники устроили потасовку вне октагона и получили дисквалификацию. Букмекеры принимают ставки на то, что ситуация может повториться после боя с Порье.

Если Нурмагомедов и Макгрегор устроят стычку 7 сентября, сыграет коэффициент 8.0, что соответствует 12% вероятности. За 2.0 (50%) ставят на то, что Хабиб что-нибудь скажет в адрес Конора после боя.

Ранее Нурмагомедов выразил уверенность в том, что поединок с Порье получится сложным.