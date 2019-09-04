Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мнением по поводу показательного номера Алины Загитовой. В качестве музыкального сопровождения Загитова выбрала любимую песню Медведевой Bad Guy в исполнении Билли Айлиш.

«Мы все помним, чем история закончилась», — заявила Медведева, слова которой приводит «Команда России». Фигуристка отметила, что у неё тоже были планы на эту музыку, но в мире много и других классных песен. «Меня это никак не задело», — подчеркнула Медведева.

Напомним, Загитова впервые показала номер в Японии во время тура Fantasy On Ice. После того, как видеозаписи появились в сети, американский хореограф ДжоДжо Гомес обвинила постановщика номера Даниила Глейхенгауза в плагиате. Танец Гомес с аналогичными движениями под композицию Билли Айлиш был заснят на видео и выложен в сеть в апреле 2019 года.