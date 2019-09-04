Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как фигурное катание влияет на её жизнь.

На своей странице в «Инстаграме» Туктамышева опубликовала фрагмент интервью для «Первого канала». «Если бы не было фигурного катания, то не представляю, какой раздолбайкой бы я была», — заявила спортсменка. Она пояснила, что не любит стоять на месте и хочет постоянно развиваться, чем как раз и способствует фигурное катание. По её мнению, скачки в развитии происходят из-за необходимости выходить из зоны комфорта.

Кроме того, Туктамышева поделилась целями на новый сезон. Спортсменка хочет попасть в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира, а также завоевать медали на этих стартах.

Напомним, ранее фигуристка рассказала, что в сезоне-2019/20 хочет получать кайф от соревнований.