Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем настрое на предстоящий бой с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов признал, что Порье — жесткий соперник с большим опытом в UFC. «Когда зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а потом сдаться», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sport24.

Россиянин отметил, что у него в планах есть еще один бой до конца года, но сейчас он не хочет думать об этом. На данный момент Нурмагомедов сосредоточен на том, чтобы согнать вес перед поединком, об остальном он задумается после боя.

Напомним, спортсмены встретятся в октагоне 7 сентября в рамках турнира UFC 242, который состоится в Абу-Даби. Хабиб не принимал участие в боях с прошлого октября, когда одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором.