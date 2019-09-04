Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.

«Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать», — сказал Медведев, слова которого приводит Радио «Зенит». Специалист отметил, что игроки должны не только иметь возможность выйти на поле, но и помогать в тренировочном процессе, удлинять скамейку.

Ранее стало известно, что «Зенит» включил Краневиттера в заявку на нынешний розыгрыш чемпионата России. Полузащитник будет выступать под номером «32». До этого Краневиттер играл под номером «8», который взял себе Малком после прихода в клуб.

Аргентинец рассчитывал покинуть «Зенит», он имел варианты в Италии и Турции.