Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинальной встрече она обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты, за это время победительница восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Соперница Бенчич по полуфинальному матчу еще не определилась. Швейцарка сыграет с победительницей встречи между Бьянкой Андрееску из Канады и Элисе Мертенс из Бельгии.

Для Бенчич этот выход в полуфинал турнира «Большого шлема» стал первым в карьере. Ранее в полуфинал вышли Серена Уильямс и Элина Свитолина.