Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд. В четвертьфинальном матче россиянки встречались с командой Италии и потерпели поражение в четырех сетах со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

Игра проходила в польском городе Лодзь, подопечным Вадима Панкова удалось взять верх лишь в первой партии.

Ранее на групповом этапе Россия одержала четыре победы в трёх партиях — над сборными Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии. Также команда Панкова уступила волейболисткам из Германии. По итогам группового этапа сборная России шла на втором месте с 13 набранными очками.

В матче 1/8 финала россиянкам удалось нанести поражение сборной Бельгии, игра закончилась со счётом 3:0.

За выход в финал итальянские волейболистки поспорят с командой Сербии, которая выбила из борьбы Болгарию.