Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над челябинским «Трактором». Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

Армейцы вели со счётом 1:0 после первого периода, затем пропустили три шайбы во втором игровом отрезке, но смогли выровнять положение.

«Игра сложная, тяжелая, благодарен команде за то, что нашли силы после плохого отрезка во втором периоде вытащить игру, довольны результатом», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер отметил, что «Трактор» мощно играл во втором периоде, к чему игроки СКА оказались не готовы.

Напомним, в активе петербуржцев две победы в двух матчах на старте нового сезона КХЛ. В предыдущей встрече СКА на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 3:1.