Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил конкуренцию в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Медведев отметил, что неожиданно для многих в лидеры турнирной таблицы вышел «Ростов». По мнению специалиста, в игре команды видна работа главного тренера Валерия Карпина. «Краснодар», несмотря на вылет из Лиги чемпионов, тоже показывает себя хорошо, уверен Медведев.

Специалист призвал не сбрасывать со счетов и московские команды — «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. «Набирается очень много соперников», — приводит слова Медведева Радио «Зенит».

Напомним, «Зенит» имеет 17 очков после восьми туров чемпионата России и делит лидерство с «Ростовом» и «Краснодаром». В следующем матче «сине-бело-голубые» встретятся с тульским «Арсеналом» после паузы на игры национальных сборных.