Для тех, кто мог что-то пропустить, подборка главных новостей дня на Nevasport.

СКА обыграл «Трактор» во втором матче сезона

СКА одержал выездную победу над челябинским «Трактором» во втором матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу армейцев. После первого периода гости вели со счётом 1:0, однако во втором игровом отрезке пропустили три шайбы. До ухода на второй перерыв подопечным Алексея Кудашова удалось отыграться, а вот третий период прошел без заброшенных шайб. Встреча перешла в овертайм, где удача оказалась на стороне армейцев.

Россия проиграла Аргентине в матче чемпионата мира по баскетболу

В Китае состоялся матч первого группового этапа Кубка мира по баскетболу между сборными России и Аргентины. Подопечные Сергея Базаревича уступили со счётом 61:69. Российская команда повела в счёте после первой четверти, однако в остальных игровых отрезках аргентинцы были сильнее. Таким образом, сборная России потерпела первое поражение в трех матчах. Команда уже обеспечила себе выход во второй групповой этап.

Российские волейболистки проиграли Италии в 1/4 чемпионата Европы

Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд. В четвертьфинальном матче россиянки встречались с командой Италии и потерпели поражение в четырех сетах со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25). Игра проходила в польском городе Лодзь, подопечным Вадима Панкова удалось взять верх лишь в первой партии.

Российские болельщики смогут бесплатно смотреть матчи НХЛ

«Яндекс» будет транслировать матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2019/20. Отмечается, что просмотр игр будет бесплатным для российских зрителей. «Яндекс» будет осуществлять трансляции с помощью своего видеосервиса, они будут доступны на всей территории России. Во время матчей болельщики смогут общаться в чатах с помощью комментариев и эмодзи.

Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в августе

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам августа. «Зенит» провел голосование среди болельщиков, Дзюбе отдали предпочтение 34,58% поклонников команды. На втором месте расположился колумбиец Вильмар Барриос — ему досталось 21,58% голосов. Третьим стал украинский защитник Ярослав Ракицкий, за которого проголосовали чуть более 15% опрошенных.

Саммельвуо возглавил «Зенит»

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо официально возглавил петербургский «Зенит». Об этом сообщает сайт клуба. Ранее специалист работал в кемеровском «Кузбассе», который покинул в нынешнее межсезонье. О том, что он официально покинул прежнее место работы, стало известно в среду, 4 сентября. Его контракт с «Кузбассом» был заключен до конца сезона-2021/22.

Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым

Российский боец ММА Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на поединок с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. На своей странице в «Инстаграме» Емельяненко опубликовал видеоролик, в котором разорвал на себе рубашку и пообещал, что сможет сделать то же самое с соперником. «Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится!» — сказал боец.