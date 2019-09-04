Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как воспринимает критику в интернете.

Спортсменка отметила, что иногда эмоциональность хейтеров зашкаливает, но она не относится к этому серьезно. По мнению Медведевой, важно обращать внимание лишь на взгляды тех людей, с которыми можно что-то обсудить лично. «А ко мне, не поверите, ни разу никто не подошел и не сказал тех слов, которые пишут инкогнито в интернете», — приводит слова фигуристки «Команда России».

Напомним, недавно Медведеву выбрали послом российской команды на летние Олимпийские игры в Токио-2020. В минувшем сезоне спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Сайтаме. Спортсменка тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, к которому перешла из группы Этери Тутберидзе.