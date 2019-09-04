Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер объявил о завершении спортивной карьеры. Для того, чтобы сообщить об этом, спортсмен организовал пресс-конференцию.

Хиршер подчеркнул, что решил уйти из спорта по нескольким причинам. «Я и раньше об этом задумывался не один раз, но окончательно пришел к выводам только сейчас. И я чувствую себя здорово», — сказал Хиршер журналистам. Он отметил, что после озвучивания своего решения у него «будто груз упал с плеч».

Напомним, Хиршер является двукратным олимпийским чемпионом — в его активе победы гигантском слаломе и комбинации в Пхенчхане-2018. Также он завоевал серебро в слаломе на Играх в Сочи. Помимо этого, австриец имеет семь золотых медалей чемпионатов мира. На первенстве планеты в 2019 году он выиграл слалом и взял серебро в «гиганте». Также Хиршер является восьмикратным победителем Кубка мира.