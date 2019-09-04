Бывшая испанская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа найдена мертвой. Больше недели назад полиция сообщала о её исчезновении, так как она перестала выходить на связь.

Очоа пропала 23 августа, в тот день она последний раз связывалась с родственниками. Бывшую спортсменку видели за рулем автомобиля в окрестностях Мадрида, после чего машина была брошена в национальном парке Лос-Дехесас.

Полиция занималась поисками горнолыжницы, её тело удалось обнаружить на одном из пиков горного массива Сьерра-де-Гуадаррама. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

На момент смерти Очоа было 56 лет. Она является обладательницей бронзовой медали в слаломе на Олимпиаде 1992 года в Альбервилле. Очоа — единственная представительница Испании, которой удалось выиграть олимпийскую медаль.