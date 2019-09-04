Сборная России по футболу прибыла в Глазго, где проведет матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 с Шотландией.

Пресс-служба команды опубликовала фотографию из аэропорта в «Твиттере».

Напомним, матч с Шотландией состоится в пятницу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Хэмпден Парк». Обслуживать встречу будет греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистентами назначены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Завтра команда проведет в Глазго одну тренировку. 7 сентября игроков ждёт восстановительное занятие, после которого сборная отправится в Калининград.