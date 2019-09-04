Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, как проходит адаптация новичка команды Малкома.

Оливейра отметил, что Малком является очень амбициозным футболистом, который хочет стать лидером команды, получать много игрового времени и вернуться в сборную Бразилии. По словам тренера, пока что у игрока не возникло никаких проблем с адаптацией.

«Только в первые дни жаловался на пробки. Я ему сказал: «Питер – ещё не Москва», — заявил Оливейра, слова которого приводит «Спорт день за днем». Тренер отметил, что Малком родом из Сан-Паулу, где тоже часто бывают пробки на дорогах.

«Здесь у него всё в порядке, люди из клуба помогают освоиться. Посмотрим, как зима на него подействует», — сказал Оливейра.

Напомним, Малком присоединился к «Зениту» этим летом, его трансфер из «Барселоны» обошелся в 40 миллионов евро.