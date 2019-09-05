В Риге (Латвия) стартует третий этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 5 сентября, состоится короткая программа у девушек.

За Россию будут выступать две спортсменки, обе представляют группу Этери Тутберидзе — это Майя Хромых и Дарья Усачева. Изначально на этап была заявлена Алена Канышева, но Хромых заменила её незадолго до старта.

Соревнования начнутся в 13:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на официальном канале юниорского Гран-при. Произвольные программы состоятся завтра, 6 сентября.

Также сегодня выйдут на лёд юноши с короткими программами.