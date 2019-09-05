На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге (Латвия) состоится короткая программа юношей. Представлять Россию будут два участника — Андрей Мозалев и Даниил Самсонов.

Соревнования будут проходить сегодня, 5 августа, и начнутся в 16:35 по московскому времени. Перед юношами успеют выступить девушки, где Россию представят ученицы Тутберидзе Майя Хромых и Дарья Усачева.

Самсонов также тренируется в группе Тутберидзе, для него этот этап Гран-при станет дебютным. Спортсмен будет одним из фаворитов соревнований, так как в его активе есть четверной прыжок — лутц.

Произвольная программа юношей состоится 7 сентября.