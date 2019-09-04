Поединок между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и российским стронгменом Михаилом Кокляевым будет проходить по правилам бокса.

Точная дата боя пока не определилась, но известно, что поединок запланирован на осень. «Поединок пройдет в боксерских перчатках по правилам бокса», — сказал один из организаторов боя, слова которого приводит ТАСС.

Таким образом, спортсмены проведут на ринге четыре раунда по три минуты.

Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.