Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выиграл голосование за право стать кандидатом в члены комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) от Франции.

Как сообщает Ski-Nordique, жюри было составлено из руководителей федераций, бывший атлетов и представителей МОК. Выбор делался между Фуркадом и Рено Лявильни, который является действующим рекордсменом мира по прыжкам с шестом в помещении. Жюри отдало предпочтение Фуркаду.

Биатлонист примет участие в выборах двух новых членов комиссии в 2022 году, голосование должно состояться во время Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, в активе Фуркада одиннадцать золотых медалей чемпионатов мира.