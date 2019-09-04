Российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на Открытом чемпионате США. Спортсмен дошел до полуфинала, где сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Медведев затруднился ответить, какой момент можно назвать переходным нынешним летом. Напомним, на трех турнирах подряд он доходил до финала и одержал победу на «Мастерсе» в Цинциннати. Теннисист подчеркнул, что доволен работой, которую выполнял с тренер на протяжении последних 2,5 лет.

«Я просто стараюсь выиграть каждый матч, я знаю, что буду бороться до конца. Иногда я сам себе вставляю палки в колеса, но в итоге очень часто из этого выбираюсь», — заявил Медведев, слова которого приводит Евроспорт.

На пути к полуфиналу US Open Медведев выбил из борьбы Праджнеша Гуннесварана, Уго Дельена, Фелисиано Лопеса, Доминика Кёпфера и Стэна Вавринку.