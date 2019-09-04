Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинальном поединке он встречался с французом Гаэлем Монфисом и одержал победу в пяти сетах со счётом 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 3 часа 56 минут, за это время Берреттини пятнадцать раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из семнадцати. Монфис отметился десятью эйсами, шестнадцать раз ошибся на подаче и сделал пять брейков.

Соперник Берретини по полуфиналу пока не определился. Им станет победитель встречи Рафаэль Надаль — Диего Шварцман.

Напомним, в 1/8 финала Берреттини выбил из борьбы россиянина Андрея Рублёва.