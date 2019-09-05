Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Встреча прошла на Стадионе имени А. Эша в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу испанца. На счету Надаля пять подач навылет, также он всего один раз ошибся на подаче. Шварцман сделал на один эйс меньше, чем Надаль, а также допустил три двойных ошибки. За весь матч Надаль имел 14 брейк-пойнтов, однако реализовал из них только восемь. Шварцман удачно разыграл 4 из 10 имевшихся брейков.

В полуфинале US Open Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Маттео Берреттини, который обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале. В параллельном матче путевку в финал разыграют Даниил Медведев и Григор Димитров.