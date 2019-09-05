Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков ответил на критику бывшего тренера «Спартака» Аттилы Мальфатти. Слова футболиста приводит портал Чемпионат.com.

Глушаков заявил, что каждый имеет свое мнение, однако в золотой сезон для «Спартака» Мальфатти с командой не было. «В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принес очков, а потом пусть повторит свои слова», — отметил игрок, добавив, что Мальфатти к чемпионству отношение не имеет, в то время как заслуга главного тренера Массимо Карреры огромна.

По мнению Глушакова, чемпионский коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви», — добавил футболист, отметив, что в команду покупали игроков, которые не играли и вредили коллективу.

Напомним, Глушаков расторгнул контракт со «Спартаком» летом 2019 года.