На пресс-конференцию главного тренера сборной России по баскетболу Сергей Базаревича после матча Кубка мира с Аргентиной проник болельщик команды, находящийся в нетрезвом состоянии.

Российский фанат сел в первом ряду вместе с представителями прессы, а когда Сергей Базаревич и один из игроков сборной Андрей Зубков закончили с вступительным словом, встал и прокричал: «Мы чемпионы! Я сказал. Андрей, ты лучший. Валерьяныч, ты еще лучше!». Об инциденте сообщает агентство «Р-Спорт».

Сообщается, что болельщика сразу же удалили из зала представители FIBA. Каким образом болельщик смог пройти в зал для пресс-конференций, пока неизвестно.

Напомним, вчера сборная России по баскетболу уступила Аргентине в заключительном матче группового этапа Кубка мира по баскетболу. Подопечные Сергея Базаревича уступили со счётом 61:69.