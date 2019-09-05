Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, интересует ли его бой с Конором Макгрегором в ближайшем будущем.

В интервью порталу TSN Нурмагомедов заявил, что поединок с ирландским бойцом ему не интересен. «Он должен заслужить. Ему надо вернуться, провести победную серию. Тогда мы будем драться», — отметил Хабиб, добавив, что в легком дивизионе сейчас много хороших и сильных бойцов, с кем он может подраться.

«Когда он выигрывал последний раз? С кем-то в любительском боксерском бою. Сейчас ему надо вернуться, выиграть серию из четырех, пяти боев, тогда мы увидим, что произойдет», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет в субботу, 7 сентября, на UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье. В этом поединке россиянин будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе.