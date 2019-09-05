Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о причинах побед своего подопечного, а также об особенностях работы с ним.

Слова специалиста приводит британское издание The Independent. «Иногда он гениален, и ты его не понимаешь. Такие люди отличаются от других», — отметил Сервара, добавив, что Медведев достаточно умный спортсмен и понимает, насколько правильную вещь он делает в игре. Также тренер отметил, что Медведев любит преодолевать трудности в игре, но стремится соблюдать баланс.

По словам Сервары, Даниил Медведев провел сложный матч против Стэна Вавринки из-за проблем с ногой, но смог показать хороший теннис. «Ментально он становится сильнее. Это одна из причин его текущих побед и успешных результатов в целом», — отметил Сервара.

Напомним, в полуфинале US Open Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова.