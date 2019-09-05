Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, с какими чувствами он готовится дебютировать в сборной России по футболу.

Слова Бакаева приводит портал «Спорт-Экспресс». «Чувства разные, но волнения среди них нет», — отметил игрок, добавив, что у него есть вера в свои силы и в то, что он сможет выйти на поле и защитить честь страны. «Но в любом случае решать главному тренеру — как мне выходить, куда и на сколько времени», — добавил игрок.

Ранее Зелимхан Бакаев не играл за сборную России. В этом сезоне полузащитник стал регулярно попадать в основу московского «Спартака» и забивать мячи.

Напомним, в рамках сентябрьского международного перерыва сборная России по футболу проведет два матча отборочного цикла на Евро-2020. Россиянам предстоит сыграть против Шотландии и Казахстана.