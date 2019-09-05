Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, который является претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе, рассказал, что произойдет в случае его победы над Хабибом Нурмагомедовым.

Слова спортсмена приводит портал MMAJunkie. Порье отметил, что на него всегда оказывается большое давление, но на его соперника давят больше. «Хабиба они держат на таком высоком уровне, что он должен выйти и доминировать надо мной, чтобы подтвердить ожидания», — отметил американец, добавив, что его самого все списывают со счетов.

По мнению Порье, если Нурмагомедов проиграет, то продолжит расти, однако чтобы это увидеть, ему необходимо проиграть. «Мой план – поставить его в такую ситуацию. Если я остановлю Хабиба, то побью двух чемпионов категорий подряд – до этого был Макс Холлоуэй», — отметил Порье.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретятся в октагоне в субботу, 7 сентября, на UFC 242 в Абу-Даби.