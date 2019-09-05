Кириленко: Иногда сборная России играет как детская команда

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением об игре сборной России против Аргентины на групповом этапе Кубка мира по баскетболу.

Слова Кириленко приводит портал РИА Новости. Глава РФБ отметил, что позитивный момент в игре сборной — то, что после провала во второй четверти команда оставалась в игре, возвращалась в борьбу и имела шанс победить в концовке встречи. «Но мне кажется порой, что мы 34 минуты играем, как команда высокого уровня, а шесть минут можем играть, как будто мы детская команда», — сказал Кириленко, отметив, что такие моменты его расстраивают.

По мнению Кириленко, хорошо в матче выступили Андрей Сопин, который дал возможность вырвать победу в концовке, и Андрей Зубков, здорово играющий весь турнир. Из минусов президент РФБ отметил зажатость и нервозность в игре.