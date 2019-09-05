Во время Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио могут использовать машины для создания искусственного снега. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причина таких резких мер — возможная сильная жара в столице Японии во время проведения игр. Производство снега поможет создать благоприятные условия для зрителей, если температура поднимется выше уровня 30 градусов по Цельсию.

Пресс-службы Оргкомитета Олимпиады-2020 заявила, что в сентябре подобные машины пройдут первые испытания, в ходе которых будет получено около двух тонн искусственного снега.

Также для улучшения условий зрителей и спортсменов организаторы поставят проведение марафонов на ранее утро, а снизить температуру на 8 градусов поможет специальное покрытие трассы с отражателями инфракрасных лучей.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля 2020 года.