Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение о том, что Владивосток может стать столицей Летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года.

Слова главы ОКР приводит портал РИА Новости. Поздняков отметил, что сейчас МОК реализует реформы, связанные с изменением принятия заявок на проведение Олимпийских игр. «Важным моментом этих заявок является то, чтобы страны или города не несли дополнительные расходы, что может быть негативно воспринято населением», — отметил Поздняков, добавив, что до момента подачи заявки Владивостоку необходимо будет обрести всю необходимую спортивную инфраструктуру.

«2032 год – это ближайшая возможность, но учитывая, что есть определенный географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять», — отметил глава ОКР.

Напомним, ранее на территории России проходили Летние Олимпийские игры в Москве 1980 года и Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года.