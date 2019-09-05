Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о том, каким образом продление контракта после чемпионского сезона-2016/17 привело к его уходу из «Спартака».

Слова футболиста цитирует портал Чемпионат.com. По словам Глушакова, после победы «Спартака» в РПЛ ему необходимо было продлить контракт, и в переговоры вмешалась агентская сторона. На условиях футболиста агенты не смогли договориться с клубом. «Предлагали мне существенно меньшие суммы, говорили, что рынок упал, что мои цифры нереальные. Хотя ничего особенного в запросах не было», — отметил спортсмен, добавив, что хотел контракт, схожий по цифрам с тем, что были у его одноклубников.

После этого Глушаков имел разговор с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, и его условия футболиста устраивали. После этого игрок подписал новый контракт без вмешательства агентов. «Меня же агенты сами послали. Сказали: «Решай сам, всё равно тебе никто таких условий не сделает». И после этого единственное, что я услышал с той стороны, это то, что нормальной жизни и футбола у меня уже не будет», — заключил спортсмен.

Напомним, Денис Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года.