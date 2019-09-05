Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о том, какие изменения ждут зрителей в ее катании в новом сезоне. Слова спортсменки приводит агентство ТАСС.

Загитова выразила надежду, что следующий сезон будет хорошим для нее. Спортсменка хочет, чтобы у нее все получилось и трудности обошли ее стороной.

«Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых», — отметила олимпийская чемпионка, добавив, что для нее это не только важно, но и интересно. «В этом сезоне усложнять технический контент не планирую», — заключила Загитова.

Напомним, 7 и 8 сентября Алина Загитова покажет короткую и произвольную программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.