Сборная России завершила предварительный этап Кубка мира по баскетболу и благополучно шагнула во второй. О том, что это произойдет, стало понятно уже после стартовой победы над Нигерией, ведь следующая за ней Южная Корея каких-то проблем не анонсировала. Другое дело Аргентина — это был матч за первое место в группе, за право иметь возможность проиграть на следующем этапе, но все равно быть в четвертьфинале.

Матч с Аргентиной отлично отзеркалил все положительные и отрицательные стороны этой сборной Базаревича. Отрезки в первой и четвертой четверти были гениальными — команда летела в атаку после великолепной игры в защите, выжимая мяч от аргентинской сборной — как из тюбика пасту. Это сразу отражалось на счете: рывок в первой четверти позволил не умереть на старте матча, а в четвертой — затащить Аргентину в концовку в ситуации, когда та уже хотела не напрягаться.

Но в остальном — ужас и мрак. Как точно выразился Андрей Кириленко, порой сборная России играет в детский баскетбол. Баскетбол детей характеризуется проблемами при ведении мяча — именно такие же сложности имела сборная России. Острая нехватка качественного разыгрывающего сделала зашкаливающим количество потерь, которых насобиралось показательное 21.

Первый разыгрывающий Михаил Кулагин быстро нахватался фолов, от чего его игра уже не могла отражать его потенциал. Другой первый номер Мотовилов обнажил недостатки, выплывающие из СДЮШОР — проблемы с ведением мяча. В результате бывший игрок «Зенита» уже в первой четверти дважды позволил себя обокрасть. Базаревич отыскал Сопина, который продрался сквозь собственную робость и стал делать то, чего требует главный тренер.

Не смогли избавиться от ошибок в этом матче опытные игроки, на которых была вся надежда — Курбанов, Фридзон и Воронцевич. Зато один из лучших матчей за сборную провел новобранец «Зенита» Андрей Зубков. Но и его блистательные атакующие навыки дали слабину в самый важный момент — обе трехи Зубкова в случае попадания выводили Россию вперед, но нападающий их смазал.

Россия ожидаемо проиграла Аргентине, но шансы на четвертьфинал никуда не делись. Нужно по заказу обыгрывать Польшу и Венесуэлу — это отправит дружину Базаревича в восьмерку сильнейших команд мира.