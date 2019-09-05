Сборная России завершила предварительный этап Кубка мира по баскетболу и благополучно шагнула во второй. О том, что это произойдет, стало понятно уже после стартовой победы над Нигерией, ведь следующая за ней Южная Корея каких-то проблем не анонсировала. Другое дело Аргентина — это был матч за первое место в группе, за право иметь возможность проиграть на следующем этапе, но все равно быть в четвертьфинале.

Матч с Аргентиной отлично отзеркалил все положительные и отрицательные стороны этой сборной Базаревича. Отрезки в первой и четвертой четверти были гениальными — команда летела в атаку после великолепной игры в защите, выжимая мяч от аргентинской сборной — как из тюбика пасту. Это сразу отражалось на счете: рывок в первой четверти позволил не умереть на старте матча, а в четвертой — затащить Аргентину в концовку в ситуации, когда та уже хотела не напрягаться.

Но в остальном — ужас и мрак. Как точно выразился Андрей Кириленко, порой сборная России играет в детский баскетбол. Баскетбол детей характеризуется проблемами при ведении мяча — именно такие же сложности имела сборная России. Острая нехватка качественного разыгрывающего сделала зашкаливающим количество потерь, которых насобиралось показательное 21.

Сборная России по баскетболу. Фото: РФБ.

Первый разыгрывающий Михаил Кулагин быстро нахватался фолов, от чего его игра уже не могла отражать его потенциал. Другой первый номер Мотовилов обнажил недостатки, выплывающие из СДЮШОР — проблемы с ведением мяча. В результате бывший игрок «Зенита» уже в первой четверти дважды позволил себя обокрасть. Базаревич отыскал Сопина, который продрался сквозь собственную робость и стал делать то, чего требует главный тренер.

Не смогли избавиться от ошибок в этом матче опытные игроки, на которых была вся надежда — Курбанов, Фридзон и Воронцевич. Зато один из лучших матчей за сборную провел новобранец «Зенита» Андрей Зубков. Но и его блистательные атакующие навыки дали слабину в самый важный момент — обе трехи Зубкова в случае попадания выводили Россию вперед, но нападающий их смазал.

Россия ожидаемо проиграла Аргентине, но шансы на четвертьфинал никуда не делись. Нужно по заказу обыгрывать Польшу и Венесуэлу — это отправит дружину Базаревича в восьмерку сильнейших команд мира.