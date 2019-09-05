Загитова: В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова рассказала о том, будет ли она стремиться достичь чего-то в новом сезоне и как будет мотивировать себя на выступления.

В интервью агентству ТАСС фигуристка заявила, что поняла — не надо стремиться занять какое-то место. «Конечно, это очень важно, но главное — не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу», — отметила Загитова, добавив, что именно поэтому у нее получилось так хорошо выступить и выиграть.