Загитова: В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова рассказала о том, будет ли она стремиться достичь чего-то в новом сезоне и как будет мотивировать себя на выступления.
В интервью агентству ТАСС фигуристка заявила, что поняла — не надо стремиться занять какое-то место. «Конечно, это очень важно, но главное — не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу», — отметила Загитова, добавив, что именно поэтому у нее получилось так хорошо выступить и выиграть.
«В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя. Точно так же, как и на чемпионате мира — просто хочу выйти на лед и показать то, что было наработано с тренером», — рассказала о своем подходе олимпийская чемпионка.
Напомним, 7 и 8 сентября Алина Загитова покажет короткую и произвольную программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
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