Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в «Инстаграме» несколько фотографий с отдыха на море.

Отметим, что девушка улетела на отдых накануне возможного освобождения своего мужа Александра Кокорина из исправительной колонии. С октября 2018 года футболист находился в СИЗО, а в мае 2019-го был осужден на 1 год и 6 месяцев колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо за выходные❤️ @ksu__you Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova) 3 Сен 2019 в 9:35 PDT

Напомним, выездное заседание Алексеевского районного суда пройдет в пятницу, 6 сентября, в ИК-4 Белгородской области, где сейчас отбывают наказание братья Александр и Кирилл Кокорины, а также футболист Павел Мамаев. На заседании суд рассмотрит ходатайство об УДО и пройдет в закрытом режиме. Футболисты Мамаев и Кокорин получили от ФСИН России положительную характеристику, что может отразиться на решении суда.