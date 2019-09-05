Турнир UFC 242 в Абу-Даби, ОАЭ, на котором пройдет титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, может посетить Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом сообщил в своем «Инстаграме» российский журналист, креативный продюсер телканала «Матч ТВ» Азамат Бостанов. Также по его заявлению на турнир может приехать ирландец Конор Макгрегор, с которым Хабиб Нурмагомедов провел предыдущий бой.

Бостанов утверждает, что данная информация является слухом, в достоверности которой он не может быть уверен. «Но слышал ее уже от нескольких источников», — добавил Бостанов.

Напомним, на турнире UFC 242 пройдет вторая защита титула чемпиона UFC в легком весе для Хабиба Нурмагомедова. Поединок состоится 7 сентября, в субботу. Прямую трансляцию поединка покажет Первый канал.