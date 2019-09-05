Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о том, боится ли она выходить на лед на соревнованиях после стольких побед.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Загитова заявила, что у нее есть не страх, а волнение перед выходом на лед. «Оно присутствует у всех фигуристов, независимо от того, насколько долго они катаются. Предстартовое волнение справедливо и для других видов спорта — хоть бокса, хоть хоккея», — отметила спортсменка, добавив, что адреналин — это даже хорошо.

Загитова сказала, что перед выступлениями в шоу она тоже волнуется. «Нужно, чтобы зрители остались довольны и ушли с катка в хорошем настроении. Для меня это очень важно», — сказала девушка, отметив, что для преодоления волнения она использует определенный ритуал.

Напомним, 7 и 8 сентября Алина Загитова покажет короткую и произвольную программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.