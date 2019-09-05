Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, в чем ее питомица Масару похожа на нее. Напомним, после Олимпиады-2018 у Загитовой появилась собака породы акита-ину.

В интервью порталу телеканала «Матч ТВ» Загитова отметила, что Масару по характеру веселая и шебутная. «Она бывает не то чтобы непослушная, просто у нее всегда есть свое мнение на то, что нужно и не нужно делать. В результате все равно она меня слушается — видимо, понимает, что в чем-то была неправа», — рассказала фигуристка, отметив, что в этом они с Масару очень похожи.

Также Загитова отметила, что у нее дома живет еще и кошка, однако она очень спокойная, как и сама фигуристка.

Напомним, 7 и 8 сентября Алина Загитова покажет короткую и произвольную программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.