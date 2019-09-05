Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил, как обстояли дела с его переходом в «Ростов». Слова футболиста приводит портал «Чемпионат.com».

По словам Глушакова, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин лично звонил Глушакову до того, как появилось предложение от «Ахмата». «Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе?». У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти», — отметил Глушаков, добавив, что Карпин предложил ему перебраться в «Ростов», однако думал над тем, оставить ли в клубе Романа Еременко.

После того, как Еременко остался в «Ростове» и подписал контракт, а команда оказалась полностью укомплектованой, поэтому Глушаков выбрал другой клуб.

Напомним, Денис Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года после конфликта с руководством и болельщиками клуба.