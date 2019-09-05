На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге стартовал показ коротких программ у девушек.

Среди представительниц России на этом этапе юниорского Гран-при выступят две ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Дарья Усачева. Изначально на этап была заявлена Алена Канышева, также воспитанница группы Тутберидзе, но Хромых заменила её незадолго до старта.

Также среди известных российским болельщикам участниц можно выделить Екатерину Куракову: с 2018 года она выступает за Польшу, а ранее тренировалась в России и представляла именно эту страну. Куракова тренируется в «Крикет-Клабе» вместе с россиянкой Евгенией Медведевой.

Прямую трансляцию выступления девушек в короткой программе можно будет посмотреть на сайте Nevasport.

Сегодня, 5 сентября, также пройдет показ коротких программ у юношей. Начало запланировано на 18:20 по московскому времени.